شاهد... أب يرتكب جريمة مروعة بحق طفلته الرضيعة

ويظهر الفيديو إلقاء الأب الطفلة الرضيعة التي لم يتجاوز عمرها الساعات في صندوق للقمامة، بالقرب من منزله في مدينة شوانكي بالصين.

كما يبين الفيديو عثور سيدة عجوز على الطفلة داخل صندوق القمامة، حيث قامت باستدعاء الشرطة ونقل الطفلة إلى المستشفى.

وبعد إلقاء القبض على الأب من قبل الشرطة، اعترف أن زوجته شعرت بآلام في المعدة قبل الوقت المحدد للولادة، حيث أنجبت الطفلة في المنزل، وقد ترك الوالد الطفلة على السرير وذهب لرعاية زوجته.

وبعد مرور بضعة ساعات، عاد الوالد إلى الطفلة ليعثر عليها في حالة حرجة وقد تحول لونها إلى اللون البرتقالي، معتقدا أنه لا يمكن أن يتم علاجها، فقرر وضعها في كيس وإلقائها في الحاوية التي تقع بالقرب من المنزل.

وقالت الشرطة في بيان إعلامي، إن الطفلة خضعت للفحص الطبي وتبين أنها في صحة جيدة، وأضافت أنها نقلت إلى المكتب المحلي لرعاية الأطفال ثم إلى دار للأيتام، في حين تم اعتقال الأب والأم.