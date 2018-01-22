بالفيديو... نهاية غير متوقعة لمعركة بين ثور ضخم وخروف

ويظهر الفيديو تقدم الخروف باتجاه الثور، في الوقت الذي بدأ الثور بالهجوم، ليتحول الحقل الهادئ إلى ساحة معركة.
وظهر الخروف يتحدى الثور ويقترب منه قبل أن يحني رأسه وينطحه بكل قوة، حيث ذهل الجميع بانتصار الخروف الذي تسبب في فقدان وعي الثور.
تداول رواد التواصل الاجتماعي شريطا مصورا يظهر نهاية غير متوقعة لمعركة بين ثور ضخم وخروف.
ويظهر الفيديو تقدم الخروف باتجاه الثور، في الوقت الذي بدأ الثور بالهجوم، ليتحول الحقل الهادئ إلى ساحة معركة.
وظهر الخروف يتحدى الثور ويقترب منه قبل أن يحني رأسه وينطحه بكل قوة، حيث ذهل الجميع بانتصار الخروف الذي تسبب في فقدان وعي الثور.
انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، لفتاة سعودية وهي تعلم الفنانة اللبنانية ميريام فارس الرقص.
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