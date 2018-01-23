كوبرا عملاقة تشل حركة المرور في فيتنام (فيديو)

ويظهر مقطع الفيديو توقف عدد من السيارات، ومحاولة السائقين تحريك الأفعى بواسطة العصي وسحبها من ذيلها.
تناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لأفعى كوبرا عملاقة تسببت بقطع الطريق أمام سائقي السيارات في مقاطعة فوتهو الفيتنامية.
ويظهر مقطع الفيديو توقف عدد من السيارات، ومحاولة السائقين تحريك الأفعى بواسطة العصي وسحبها من ذيلها.
انتشر ذلك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، لأم صينية من مدينة زاوتونغ، قررت أن تعاقب ابنها على شقاوته، بهذا الإجراء القاسي.
انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، لفتاة سعودية وهي تعلم الفنانة اللبنانية ميريام فارس الرقص.
تداول رواد التواصل الاجتماعي شريطا مصورا يظهر نهاية غير متوقعة لمعركة بين ثور ضخم وخروف.
رصدت كاميرات المراقبة الموجودة عند إحدى محطات القطار في منطقة رتفوردشاير شرقي بريطانيا، امرأة شجاعة وهي تنقذ رجلا حاول رمي نفسه تحت عجلات القطار.
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