بالفيديو... كاميرات المراقبة ترصد زوجين يسرقان مغربية

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام زوجين بالاحتيال وسرقة حقيبة يدوية من سيدة عجوز.

وزعم المقطع أن الواقعة كانت في مدينة الناظور شرقي المغرب، وتمكن الزوجان من سرقة السيدة بعدما أوهماها بمساعدتها للوصول إلى منزلها.

ويظهر المقطع الذي رصد الحادث من خلال كاميرات المراقبة الموجودة في الشوراع.