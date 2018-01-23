شاهد... فتاة سعودية تمتلك مهارات عالية في لعب الكرة

قام بعض الأشخاص بالتجمهر حول الفتاة وتصويرها أثناء قيامها بحركات تدل على امتلاكها مهارات عالية في كرة القدم، حيث التف العديد من الأشخاص حولها لمشاهدة العرض الجميل التي تقدمه في أحد شوارع المملكة.