بالفيديو...بجع مغروس بسكين يتمشى في الحديقة

تفاجأ زوار حديقة في الدنمارك في أستراليا الغربية بالبجع المطعون بسكين، الذي كان يتمشى كما لو أن شيئا لم يحدث.

ويظهر على مقطع الفيديو أن شفرة تخرج من صدر الطائر ويبدو أنها لا تسبب أي إزعاج له.

وقالت الشرطة الدنماركية إنها تدرس الوضع الآن، لكن لا يمكنها التعليق على ما حدث للطائر.