بالفيديو..مذيعة تصاب بحالة هستيرية من الضحك خلال بث مباشر

تعرضت مولي هندريكسون المذيعة في قناة دنفر "ABC 7" لموقف مضحك عندما لم تستطع تمالك نفسها من الضحك لدى إذاعتها لخبر على الهواء مباشرة.

الخبر لم يكن سوى أنه ــ جرى على أرض المعرض الوطني الاحتفال بيوم الجاموس.

المذيعة لم تستطع تمالك نفسها لتنهار بحالة من الضحك، الأمر الذي أثار عددا من زملائها في العمل ليقوموا بالتعليق على الحادث بعدد من العبارات المضحكة.