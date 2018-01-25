شبان عراقيون يهرعون لمساعدة كلبة طمر التراب صغارها (فيديو)

تناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو محزن لكلبة وهي تحفر التراب بسرعة ولهفة خوفا على صغارها من ميتة الدفن وهم أحياء.

ونالت الكلبة الأم استعطاف وهمة شبان شاركوها الحفر دون عجز، حتى تمكنوا من إخراج الجراء الواحد تلو الآخر وهم أحياء.

وسرعان ما تفقدت الكلبة صغارها وكأنها تتفقد أحد منهم قد يكون مدفونا، لكنها تطمأنت وهي تزيح التراب عنهم.