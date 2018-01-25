بالفيديو... سيارة في الرياض تعتلي الرصيف وتعرض أسرة سعودية للخطر

ألقت السلطات السعودية القبض على صاحب سيارة، ظهر في مقطع فيديو وهو يسير فوق أحد الأرصفة، بسيارته.

وبحسب ما نشرته صحيفة "تواصل" السعودية، فإن إدارة مرور محافظة جدة، أعلنت ضبط قائد السيارة، لترويع طفلة وأمها بسيارته، في محاولة منه لتفادي الزحام.

وتبين أن الرجل مقيم أجنبي، في الأربعينيات من عمره، وتمت إحالته إِلَى هيئة الفصل في مرور منطقة مكة المكرمة، وتم تحرير محضر مخالفة له ووقفه 15 يوما مع حجز المركبة التي كان يقودها لمدة شهر، وإحالة أوراقه لصاحب الصلاحية للتوجيه ما يلزم إذا استحق عقوبات أخرى.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا مقطع فيديو يظهر قائد سيارة اعتلى الرصيف بسيارته، وسار عليه لتجاوز الازدحام في الطريق.

وظهر في الفيديو السيارة وهي تسير فوق الرصيف، بينما تسير أم وطفلاها، وقد بدا على الطفلة علامات الخوف عندما رأت السيارة وذهبت للاحتماء بوالدتها.