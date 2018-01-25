ثعبان ضخم يسبب زحاما مروريا (فيديو)

تسببت هذه الأفعى الضخمة من سلالة "كوبرا"، في إحداث أزمة مرورية في إحدى القرى الفييتنامية.

ويُظهر الفيديو، الذي لاقى رواجا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، محاولات سكان قرية فو ثو أن يزيحوا الثعبان عن الطريق.

وبعد محاولات مضنية، تمكن عدد السكان من الإمساك بالثعبان، بعدما حاصروه بواسطة عصيان خشبية.