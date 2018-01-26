بالفيديو... مذيع كويتي يتعرض لموقف محرج على الهواء

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر مذيعا رياضيا كويتي الجنسية في إحدى قنوات التلفزيون المحلية، وقد تعرض لموقف محرج على الهواء.

وكان المذيع يقدم برنامجا رياضيا على الهواء، في إحدى الصالات الرياضية، وتعرض لضربة قوية بكرة في رأسه أطاحت بغترته.

ولكن المذيع تدارك الموقف بابتسامة خفيفة، وطالب المتابعون على مواقع التواصل الاجتماعي، مسؤولي القناة باختيار مكان مناسب للبرنامج.