الصقيع يحول الحيوانات إلى تماثيل في كازاخستان (فيديو)

تناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو صادم لحيوانات تجمدت بعد انخفاض كبير في درجات الحرارة في كازاخستان.

ويظهر مقطع الفيديو الذي قام بتصويره سكان المنطقة، مجموعة حيوانات متجمدة، بعدما حوصرت قرب أحد السياجات، فيما طالب ناشطو حقوق الحيوانات إلى بذل المزيد من الجهود لإنقاذ الحيوانات غير القادرة على مقاومة البرد.