نمر ضخم يقطع الطريق في الهند (فيديو)

ويظهر مقطع الفيديو، الذي قام بتصويره سائق سيارة على الطريق المؤدي إلى محمية تادوبا — أنداري، النمر وهو يستطلع راكبي الدراجة النارية، ولحسن الحظ لم ينقض عليهم.