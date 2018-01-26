بالفيديو...مصري يحبط سرقة مطعم في السعودية

كشفت كاميرات مراقبة قيام مواطن مصري مقيم في السعودية، بإحباط سرقة مطعم في الدمام.

ويظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ثلاثة أشخاص يحومون حول المطعم في ساعة متأخرة من الليل.

وحاول الأشخاص الثلاثة دخول للمطعم قبل أن يتمكن عامل المطعم، وھو وافد مصري من إحباط محاولتھم، بحسب صحيفة "تواصل" السعودية.