شاهد... لحظة قتل ملكة جمال بطلق ناري

انتشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر لحظة إطلاق النار على ملكة جمال غواتيمالا السابقة، روزا أوتيليا راميريز، أثناء سيرها في الشارع صباحا.

وفي التفاصيل، بعد إيصال الفتاة لابنتها إلى المدرسة، تقدم ملثم منها وقام بإطلاق النار على رأسها وفر هاربا.

ولم تذكر التحقيقات أي اسم مشتبه به ولم يتم معرفة دافع الجريمة إلى الآن، ويعتقد بعض المحققين أن الجريمة كانت بدافع الشغف.