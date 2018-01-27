حمامة تسبب الحرج لعروس أثناء حفل زفافها (فيديو)

تداول رواد التواصل الاجتماعي شريطا مصورا يظهر تعرض عروس لموقف محرج بعدما هاجمتها حمامة في حفل زفافها.

وأظهر مقطع الفيديو، لحظة هجوم حمامة على وصيفات العروس أثناء التقاطهم الصور التذكارية وعندما حاول العريس إبعادها هاجمت العروس وأمسكت في الفستان من الخلف مما أصاب الأخيرة بحالة من الفزع والرعب وراحت تركض خوفا منها.