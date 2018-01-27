شاهد... شبح فتاة يتجول داخل بنك

تداول رواد التواصل الاجتماعي فيديو تم توثيقه من قبل كاميرات المراقبة لبنك في العاصمة البيروفية ليما، يظهر شبح فتاة يتجول داخل البنك وهو يركض في المكان وسرعان ما اختفى.

وظهر مصور الفيديو يتحدث مع صديقه قبل أن يظهر الشبح، ويمكن سماعه يقول إنه شاهد فتاة باكية تجري في المكان.

يشار إلى أن الفتاة الباكية هي أسطورة لشبح امرأة في أمريكا اللاتينية ومعروفة باسم "لورونا".