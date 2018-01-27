مذيع في برنامج يتعرض للإحراج بسبب حماس متسابقة (فيديو)

وفور أن أعلن درو كاري عن فوز سونا بفرصة المشاركة في البرنامج، حتى صعدت على المسرح وهي سعيدة للغاية، وقامت بمعناقته بشدة، حتى فقد توازنه وسقط أرضا، ما جعله يشعر بالإحراج الشديد، ولكنها سرعان ما نهض.
تعرض مقدم برنامج المسابقات "Price is Right" درو كاري، الخميس 25 يناير/كانون الثاني، لموقف محرج، بسبب إحدى المتسابقات.
وفور أن أعلن درو كاري عن فوز سونا بفرصة المشاركة في البرنامج، حتى صعدت على المسرح وهي سعيدة للغاية، وقامت بمعناقته بشدة، حتى فقد توازنه وسقط أرضا، ما جعله يشعر بالإحراج الشديد، ولكنها سرعان ما نهض.
وثقت كاميرات المراقبة مهاجمة مجموعة من الشباب على دراجات نارية مقهى في مقاطعة باكان في شمال فيتنام.
تداول رواد التواصل الاجتماعي فيديو تم توثيقه من قبل كاميرات المراقبة لبنك في العاصمة البيروفية ليما، يظهر شبح فتاة يتجول داخل البنك وهو يركض في المكان وسرعان ما اختفى.
تداول رواد التواصل الاجتماعي شريطا مصورا يظهر تعرض عروس لموقف محرج بعدما هاجمتها حمامة في حفل زفافها.
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