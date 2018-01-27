مذيع في برنامج يتعرض للإحراج بسبب حماس متسابقة (فيديو)

تعرض مقدم برنامج المسابقات "Price is Right" درو كاري، الخميس 25 يناير/كانون الثاني، لموقف محرج، بسبب إحدى المتسابقات.

وفور أن أعلن درو كاري عن فوز سونا بفرصة المشاركة في البرنامج، حتى صعدت على المسرح وهي سعيدة للغاية، وقامت بمعناقته بشدة، حتى فقد توازنه وسقط أرضا، ما جعله يشعر بالإحراج الشديد، ولكنها سرعان ما نهض.