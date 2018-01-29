بالفيديو... شاب يطير في الهواء إثر انفجار بالوعة

وعرض حساب Soufiane KSA مقطع فيديو لشاب يلقي ألعاب نارية داخل بالوعة صرف ثم حاول إغلاقها بالقوة، إلا أن البالوعة انفجرت حتى أن غطائها طار في الهواء ومن فوقه الشاب الذي لم يكن حاله أفضل بكثير من غطاء البالوعة، ليلقى جزاء عبثه الطائش.
تسبب عبث شاب في بالوعة صرف إلى وقوع كارثة، حيث انفجرت البالوعة متسببه في قذف الشاب من فوقها في الهواء بشكل صادم.
وعرض حساب Soufiane KSA مقطع فيديو لشاب يلقي ألعاب نارية داخل بالوعة صرف ثم حاول إغلاقها بالقوة، إلا أن البالوعة انفجرت حتى أن غطائها طار في الهواء ومن فوقه الشاب الذي لم يكن حاله أفضل بكثير من غطاء البالوعة، ليلقى جزاء عبثه الطائش.
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