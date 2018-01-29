كلب يقع في ورطة بسبب الصقيع... هكذا تم إنقاذه (فيديو)

تعرض ذلك الكلب الذي تم رصده في روسيا، لورطة، وهي التصاق لسانه في بلاعة شارع بسبب الصقيع.

وقام صاحب الفيديو بتخليص الكلب من الورطة، بوضع مياه دافئة على لسانه، لكي يذوب الثلج من لسانه، والذي تسبب في التصاقه.

وبالفعل، تم إنقاذ الكلب بهذه الطريقة، وأصبح حرا طليقا.