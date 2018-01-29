شجار بين موظفي سلسلة مطاعم عالمية يجذب الملايين (فيديو)

لاقى فيديو لمجموعة من العاملين وهم وسط شجار داخلي في أحد فروع مطعم "ماكدونالدز" للوجبات السريعة، رواجا على مواقع التواصل الاجتماعي.

والتقط الفيديو، أحد الزبائن بالصدفة، عندما كان منتظرا أن يتقدم بطلبه للمطعم أثناء ركوبه لسيارته، بحسب صحيفة "نيوز" الأسترالية.

ولكن عندما رصدته إحدى الموظفات، المرتدية قميصا أزرقا، وهو يسجل الواقعة، خرجت غاضبة إليه من نافذة التقدم بالطلبات، وأخبرته أنهم في انتظار إعداد وجبته، ليسخر من ردها، ويتطرق لشجارها مع زملائها.

ولكن عندما أدركت الموظفة تسجيل المتقدم بالطلب للواقعة، ذهبت إليه وطلبت منه أن يوقف التصوير.

وروى الرجل، أن الموقف انتهى، بإلقاء المطعم طلبه داخل سيارته، وأجبروه على مغادرة المكان فورا.

وحقق الفيديو مشاهدات، فاقت المليون مشاهدة، على موقع "يوتيوب" للفيديوهات.