شاهد... أسرة أردنية تحاول الانتحار بسبب الفقر

وتمكنت الشرطة من إقناع الأب وولديه بالعدول عن محاولة الانتحار، التي تأتي بسبب مطالبتهم بحقوق وظيفية.
انتشر شريط مصور على وسائل التواصل الاجتماعي لأسرة أردنية مكونة من أب وطفلاه على سطح إحدى البنايات محاولين الانتحار، في العاصمة الأردنية عمان.
وتمكنت الشرطة من إقناع الأب وولديه بالعدول عن محاولة الانتحار، التي تأتي بسبب مطالبتهم بحقوق وظيفية.
تداول رواد التواصل الاجتماعي فيديو يظهر ردة فعل طريفة لكلب يسمع شخيره.
يشتهر الرقص الشرقي بأزيائه الأنيقة وحركاته الفريدة وجماله البديع في جميع أنحاء العالم، وخلال السنوات الأخيرة، أصبح أيضا وسيلة خاصة لإنقاص الوزن والحفاظ على رشاقة الجسم لدى السيدات الصينيات.
وثق زوار حديقة كروجر الوطنية في جنوب أفريقيا، مقطع فيديو لجاموس وهو يهجم على أسد حاول افتراس فيل.
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