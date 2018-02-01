بالفيديو... فنانة كويتية تفاجئ زوجها بهدية باهظة الثمن

قدمت الكندري صندوق هدايا كبير لزوجها، وعندما قام بفتح الهدية وجد صندوقا بداخله، وكلما فتح علبة يجد أخرى، حتى فوجئ بوجود مفتاح سيارة في العلبة الأخيرة.
واكتشف الحداد أن زوجته أهدته سيارة باهظة الثمن، الأمر الذي أصابه بالسعادة البالغة.
انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر الفنانة الكويتية هنادي الكندري، وهي تقدم هدية باهظة الثمن لزوجها المخرج محمد الحداد، بمناسبة عيد ميلاده.
قدمت الكندري صندوق هدايا كبير لزوجها، وعندما قام بفتح الهدية وجد صندوقا بداخله، وكلما فتح علبة يجد أخرى، حتى فوجئ بوجود مفتاح سيارة في العلبة الأخيرة.
واكتشف الحداد أن زوجته أهدته سيارة باهظة الثمن، الأمر الذي أصابه بالسعادة البالغة.
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