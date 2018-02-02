أول حوت قاتل يتحدث كالبشر (فيديو)

حصدت السيدة ييه ملايين المشاهدات، من مقاطع الفيديو الخاصة بها، والتي تظهر فيها وهي تبرز موهبتها في إعداد وجبات مختلفة على مكتبها في العمل، وسط الموظفين، ومنها البيتزا.