تحصد ملايين المشاهدات من إعدادها لوجبات على مكتبها (فيديو)

حصدت السيدة ييه الصينية ملايين المشاهدات، من مقاطع الفيديو الخاصة بها، والتي تظهر فيها وهي تبرز موهبتها في إعداد وجبات مختلفة على مكتبها في العمل، وسط الموظفين، ومنها البيتزا
قامت طائرات هليكوبتر بإنقاذ نحو 150 متزلجا، بعدما وجودوا أنفسهم عالقين في الهواء، بعد تعطل تلفريك، في منتجع كريسكبيرج النمساوي.
سجل العلماء صوت حوت قاتل يدعى "ويكي"، وهو يكرر كلمات "مرحبا" و"باي باي"، والعد حتى ثلاثة، حتى أنه يقول اسم مدربته "إيمي".
انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر الفنانة الكويتية هنادي الكندري، وهي تقدم هدية باهظة الثمن لزوجها المخرج محمد الحداد، بمناسبة عيد ميلاده.
التقطت كاميرات المراقبة في أحد محلات السوبر ماركت في مدينة نيويورك، لحظة صادمة، لاقتحام لصوص به، بواسطة سيارة ذات دفع رباعي مسروقة، من أجل سرقة آلة صرف آلي.
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