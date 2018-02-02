تحصد ملايين المشاهدات من إعدادها لوجبات على مكتبها (فيديو)

حصدت السيدة ييه الصينية ملايين المشاهدات، من مقاطع الفيديو الخاصة بها، والتي تظهر فيها وهي تبرز موهبتها في إعداد وجبات مختلفة على مكتبها في العمل، وسط الموظفين، ومنها البيتزا

ومازاد من رواج اسم السيدة ييه، هو استخدامها لأدوات غير تقليدية، في سبيل إعداد هذه الوجبات على المكتب، ومنها إعداد الفيشار بواسطة علب مياه غازية من الصفيح، وشوي شرائح اللحم بواسطة المكواة.

وكانت السيدة ييه، حملت فيديوهاتها على "يوتيوب" بغرض التسلية، ولكن عندما فوجئت بعدد المشاهدات الضخم له وغير المتوقع، قررت أن تقدم المزيد منها.







