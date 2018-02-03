بالفيديو... إتلاف كميات هائلة من المفرقعات في السعودية

ويظهر الفيديو إتلاف الكميات الهائلة من المفرقعات في منطقة صحراوية.
واضطر عناصر الدفاع المدني لاتخاذ ساتر، بعدما ارتفعت أعمدة الدخان في السماء بصورة لافتة، وتعالت أصوات الانفجارات.
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق قيام عناصر من الدفاع المدني في السعودية، بتنفيذ عملية إتلاف كميات كبيرة من المفرقعات والألعاب النارية.
ويظهر الفيديو إتلاف الكميات الهائلة من المفرقعات في منطقة صحراوية.
واضطر عناصر الدفاع المدني لاتخاذ ساتر، بعدما ارتفعت أعمدة الدخان في السماء بصورة لافتة، وتعالت أصوات الانفجارات.
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