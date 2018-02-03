بالفيديو... إتلاف كميات هائلة من المفرقعات في السعودية

التقطت عدسة كاميرا خفية تم إخفاؤها في محمية طبيعية تعرف باسم " أرض النمور" في روسيا، مشاهد طبيعية وحية لعدد من الحيوانات التي تجولت بالقرب من الكاميرا دون الانتباه لوجودها، الأمر الذي ساعد على التقرب من هذه الحيوانات ومتابعة فترة قصيرة من حياتها اليومية.