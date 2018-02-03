بالفيديو... حفل يتحول لكارثة بسبب رقصة

وأظهر مقطع الفيديو المتداول ، عددا كبيرا من الأشخاص يرقصون فوق المسرح الخشبي حيث اندمجوا مع الأغاني مما تسبب في سقوط المسرح بهم بطريقة مروعة.
ولم يتثنى معرفة مكان وزمان الحادثة.
انتشر شريط مصور على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر تحول حفل زفاف لكارثة بعد سقوط المسرح بالحضور.
وأظهر مقطع الفيديو المتداول ، عددا كبيرا من الأشخاص يرقصون فوق المسرح الخشبي حيث اندمجوا مع الأغاني مما تسبب في سقوط المسرح بهم بطريقة مروعة.
ولم يتثنى معرفة مكان وزمان الحادثة.
انتشر فيديو على مواقع التواصل لاجتماعي يظهر انقاذ شاب لفتاة من بين أيدي مجرم حاول قتلها بحركة خاطفة.
وضعت زوجة الرئيس الأمريكي، ميلانيا ترامب، زوجها في موقف محرج للغاية أثناء وجودهما معا في مطار بالم بيش الدولي بفلوريدا.
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق قيام عناصر من الدفاع المدني في السعودية، بتنفيذ عملية إتلاف كميات كبيرة من المفرقعات والألعاب النارية.
ذاع على مواقع التواصل الاجتماعي، هذا الفيديو لمراسم تزويج طفلة صغيرة من كلب في إحدى القبائل في الهند .
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