بالفيديو... فتاة روسية تحقق رقما قياسيا في تركيب "الكلاشينكوف"

وتظهر الفتاة مهارة وسرعة فائقتين في فك وإعادة تجميع سلاح الكلاشينكوف، إذ أتمت هاتين العمليتين في وقت 21 ثانية و87 جزء من الثانية فقط، وهو ما يعد إنجازا حقيقيا خاصة وأنها صغيرة السن، لكنها فاقت الكثيرين ممن لديهم خبرة أكبر في هذا الصدد.
عرضت قناة Книга Рекордов России الروسية على موقع يوتيوب، مقطع فيديو لفتاة روسية تقوم بفك وتركيب بندقية الكلاشينكوف في وقت قياسي.
وتظهر الفتاة مهارة وسرعة فائقتين في فك وإعادة تجميع سلاح الكلاشينكوف، إذ أتمت هاتين العمليتين في وقت 21 ثانية و87 جزء من الثانية فقط، وهو ما يعد إنجازا حقيقيا خاصة وأنها صغيرة السن، لكنها فاقت الكثيرين ممن لديهم خبرة أكبر في هذا الصدد.
تعيش أسرة إندونيسية مع تمساح عملاق طوله مترين ونصف، وتتعامل معه على أنه حيوانها الأليف.
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