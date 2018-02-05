بالفيديو... فتاة روسية تحقق رقما قياسيا في تركيب "الكلاشينكوف"

وتظهر الفتاة مهارة وسرعة فائقتين في فك وإعادة تجميع سلاح الكلاشينكوف، إذ أتمت هاتين العمليتين في وقت 21 ثانية و87 جزء من الثانية فقط، وهو ما يعد إنجازا حقيقيا خاصة وأنها صغيرة السن، لكنها فاقت الكثيرين ممن لديهم خبرة أكبر في هذا الصدد.