بالفيديو...رجل يغسل امرأة غاضبة بمياه باردة في مغسل للسيارات

التقطت عدسات كاميرا في مغسل للسيارات في مدينة كراسندار الروسية قيام رجل برش امرأة بمياه باردة أثناء غسيله لسيارته.

الفيديو يظهر قيام المرأة مرارا وتكرارا بالتوجه للحديث مع الرجل الذي كان يغسل سيارته.

وبحسب حركات المرأة في الفيديو يبدو غضبها من الرجل الذي تجاهل الحديث معها ليلجأ بعد ذلك لرشها بالماء البارد الذي كان ينظف به السيارة.