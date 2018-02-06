بالفيديو...فتاة تقفز من سيارة تسير بسرعة 96 كيلومترا بسبب خلاف مع صديقها

انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لفتاة تقفز من سيارة مسرعة في مدينة تاينان التايوانية على جانب طريق عام.

الفتاة التي قفزت من السيارة نتيجة لمشكلة وقعت بينها وبين صديقها، دفعتها للقفز من السيارة التي وصلت سرعتها إلى 96 كيلومترا في الساعة.

الفتاة أصيبت بعدة كدمات ورضوض، ولم يتم إلقاء القبض على صديق الفتاة، كونها اعترفت بأنها قفزت بمحض إرادتها.