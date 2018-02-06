بالفيديو...عدد هائل من الطيور تغزو أمريكا لسبب غامض

قام سائق من ولاية تكساس الأمريكية بتصوير مقطع فيديو مرعب يظهر عليه عدد هائل من الطيور.

سبوتنيك. وصور مقطع الفيديو في مدينة المسكيت، يوم الأحد 4 فبراير/شباط. وتجمّع سرب كبير من الطيور، لسبب غريب في هذه المنطقة. وكان الآلاف من الطيور يجلسون على المدرجات الضوئية ويحومون فوق الشوارع.

ووفقا لمصور الفيديو، فكل عام في بداية شهر شباط/فبراير، تحلق الآلاف من الطيور فوق مفترق الطرق هذا، لسبب غير معروف.

وأشار معلقون على الفيديو أنه يذكرهم بفيلم رعب "الطيور"، تم تصويره من قبل ألفريد هيتشكوك في عام 1963. ويحكي الفيلم عن غزو الطيور في مدينة أمريكية عادية. ومع ذلك، بعض التعليقات كانت بسيطة منها سؤال عن كيفية غسل السيارة بعد غزو الطيور.