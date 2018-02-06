بالفيديو...أسد يصطاد نسر طائر ويفترسه

انتشر مقطع على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر لحظة افتراس أسد لنسر، بعد اصطياده وهو يطير فوقه.

يظهر الفيديو الذي نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اقتراب نسر من حديقة حيوان يوجد بها أسود، حيث وقف وقف أحد الشباك الموجودة فوق الأسود في الحديقة.

وقام أسد بالاقتراب من الطائر وانقض عليه، وأمسكه بمساعدة أسد آخر، ثم قاما بافتراسه.