بالفيديو... ذئب ينقض على صياد بعدما تظاهر بالموت

ويظهر مقطع الفيديو أحد الصيادين وهو يحاول تحريك ذنب الذئب، ظنّا أنه ميت، ليفاجئه الذئب وينقض عليه.
تناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمجموعة صيادين تجمعوا حول ذئب في كازاخستان.
ويظهر مقطع الفيديو أحد الصيادين وهو يحاول تحريك ذنب الذئب، ظنّا أنه ميت، ليفاجئه الذئب وينقض عليه.
استفسر مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة، الأمير خالد الفيصل، من عاملين في أحد المحلات حول عدم ارتدائهما الزي السعودي.
انتشر مقطع على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر لحظة افتراس أسد لنسر، بعد اصطياده وهو يطير فوقه.
قام مواطن صيني بتصوير مقطع فيديو لصراع غريب بين رأسي ثعبان واحد.
تمكن فريق هندي من دخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية بتسجيلهم رقم قياسي، في عدد البطيخ الذي تم تقطيعه إلى نصفين خلال دقيقة واحدة.
إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.
إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.
يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:
إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.
بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com
يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:
إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.
في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)