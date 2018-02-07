أمير مكة يستفسر من عاملين حول عدم ارتدائهما الزي السعودي (فيديو)

استفسر مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة، الأمير خالد الفيصل، من عاملين في أحد المحلات حول عدم ارتدائهما الزي السعودي.

وقال الشابان للأمير خالد، الذي كان في جولة في أحد المولات التجارية في محافظة الطائف، أن الشركة تمنعهما من ارتداء الزي السعودي كونهما بائعان في المحل.