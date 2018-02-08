شاهد... صاعقة قوية تضرب تجمهرا شعبيا ضخما

انتشر شريط مصور على وسائل التواصل الاجتماعي يرصد ضرب صاعقة قوية تجمهرا شعبيا ضخما.

وتسببت الصاعقة في إصابة عدد كبير من الأثيوبيين خلال مشاركتهم في احتفال شعبي في الخلاء.

وعلى ما يبدو أن قمة الخيمة المعدنة أصبحت لاقطا للصاعقة الكهربائية لتمر من خلالها نحو القوائم المعدنية التي يمسكها الأفراد فتصعقهم بقوة.