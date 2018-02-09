بالفيديو...مجموعة من الأسود تطارد ضبعا دخل منطقتها

قام سائح في حديقة حيوان بجنوب أفريقيا بالتقاط مشاهد تحبس الأنفاس لهجوم مجموعة من الأسود على ضبع كان قد دخل منطقتها.

نصبت مجموعة من الأسود كمينا لضبع دخل منطقتها، ليسارع الضبع بالفرار بعيدا في حين لم يستطع الأسود اللحاق به.

وقال مصور الفيديو لويس لو رو بأنه كان يوما سعيدا للضحية بتمكنها من الفرار.