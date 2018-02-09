ترامب وكيم جونغ أون "المزيفان" في افتتاح الأولمبياد الشتوية (فيديو)

تسبب تواجد ممثلين متنكرين في صورة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، في إحداث حالة من الربكة أثناء مراسم افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي جرت أمس الجمعة 8 فبراير/ شباط في بيونغ يانغ.

وقام موظفو الأمن في الحال بطرد الممثلين فور رؤيتهم، بعدما ظهرا أمام كاميرات الإعلام، وهما يتصافحان، وأكدا أنهما يحرزان تقدما كبيرا في إحداث حالة من التصالح بينهما، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.





وبعد طردهما من مكان حفل الافتتاح، قال الممثل الذي يجسد كيم جونغ أون: "إننا نريد أن نفاجىء الجميع ونحقق السلام العالمي، ومن بعدها يتم طردنا من جانب حراس الأمن الذي أعتقد أنه غير عادل حقا…ألا يريد الجميع السلام؟".





كوريا الجنوبية. واتسم حفل افتتاح دورة الألعاب الشتوية في بيونغ يانغ، بعرض الوحدة بين كوريا الشمالية





ودخل الرياضيون من كلا البلدين الساحة تحت علم يصور كوريا موحدة، بينما حضر من كبار الشخصيات، نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس، وشقيقة زعيم كوريا الجنوبية، كيم يو جونغ.



