كويتية تهدي حبيبها سيارة فارهة بمناسبة "الفالنتاين" (فيديو)

وتم مشاركة الفيديو للفتاة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تمنح مفتاح السيارة لحبيبها في عيد الحب، بعدما وضعته بداخل صناديق هدايا في صورة قلوب.
وبعد أن فوجئ حبيب الفتاة ويدعى "محمد"، بحصوله على المفتاح، كانت السيارة في انتظاره لكي يستقلها.
فاجأت فتاة كويتية حبيبها، بهدية غير اعتيادية، بمناسبة عيد الحب (الفالنتاين)، وهي سيارة فارهة، من طراز "دودج رام" عام 2018.
وتم مشاركة الفيديو للفتاة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تمنح مفتاح السيارة لحبيبها في عيد الحب، بعدما وضعته بداخل صناديق هدايا في صورة قلوب.
وبعد أن فوجئ حبيب الفتاة ويدعى "محمد"، بحصوله على المفتاح، كانت السيارة في انتظاره لكي يستقلها.
تسبب تواجد ممثلين متنكرين في صورة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، في إحداث حالة من الربكة أثناء مراسم افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي جرت أمس الجمعة 8 فبراير/ شباط في بيونغ يانغ.
وصلت كيم يو جونغ، شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، إلى كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، من أجل حضور دورة الألعاب الأولمبية الشتوية.
انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فتاة تبلغ من العمر 10 أعوام، وهي تطلق السهام بواسطة قدميها، بمهارة فائقة.
قرر شاب مفاجأة حبيبته، بطريقة غير تقليدية، حيث طلب يدها تحت الماء، خلال محاولتها الغوص للمرة الأولى.
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