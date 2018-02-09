كويتية تهدي حبيبها سيارة فارهة بمناسبة "الفالنتاين" (فيديو)

فاجأت فتاة كويتية حبيبها، بهدية غير اعتيادية، بمناسبة عيد الحب (الفالنتاين)، وهي سيارة فارهة، من طراز "دودج رام" عام 2018.

وتم مشاركة الفيديو للفتاة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تمنح مفتاح السيارة لحبيبها في عيد الحب، بعدما وضعته بداخل صناديق هدايا في صورة قلوب.

وبعد أن فوجئ حبيب الفتاة ويدعى "محمد"، بحصوله على المفتاح، كانت السيارة في انتظاره لكي يستقلها.