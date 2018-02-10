بالفيديو... صراع بين غواص وسمكة قرش

واستعان الغواص بصندوق أجبر به السمكة على الارتفاع عن قاع البحر، ليتمكن من التحكم في فكها واضعا يده على مقدمة فمها ليمنعها من عضه.
وصفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية مقطع فيديو يظهر خلاله غواص يدعى مارتينيز وهو يواجه سمكة قرش، بـ"الرقص مع القروش".
واستعان الغواص بصندوق أجبر به السمكة على الارتفاع عن قاع البحر، ليتمكن من التحكم في فكها واضعا يده على مقدمة فمها ليمنعها من عضه.
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