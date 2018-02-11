بالفيديو... ردة فعل إيلون ماسك عند إطلاق صاروخ "فالكون الثقيل"

أجرت شركة "سبيس إكس"، يوم الخميس الماضي، اختبارا ناجحا لصاروخ "فالكون الثقيل"، والذي حمل على متنه سيارة من نوع "تسلا" والعديد من الحمولات الأخرى.

ونشرت صحيفة "ناشيونال جيوغرافيك" في 11 شباط / فبراير لقطات لردة فعل رئيس الشركة، إيلون ماكس، أثناء إطلاق الصاروخ.

وتابع ماسك الإطلاق، في البداية، من غرفة التحكم، وبعد الإطلاق قال "اللعنة، هذا الشيئ إنطلق".

وبعدها هرع ماسك إلى الخارج لمشاهدة الإقلاع جنبا إلى جنب مع الصحفيين وغيرهم من الأشخاص المهتمين بالحادثة، وقال ماسك "أنظرو إلى هذا، إنه شيئ غير واقعي".

ويتم إنشاء فالكون الثقيل على قاعدة فالكون 9، وقد تم تجهيز المرحلة الأولى بمحركات الوقود السائل "ميرلين 1 د "، تسعة في الوسط واثنان جانبيان.

يذكر أنه من المخطط أن تطلق روسيا صاروخا ثقيلا جدا إلى القمر عام 2032، ومن المقرر إطلاق الصاروخ الثقيل جدا الروسي في فترة ما بين 2032 إلى 2035، وقدرته الاستيعابية 115 طنا، بحسب ما نقلته"نيشن نيوز.رو"، كما أعلنت شركة الصواريخ والفضاء "إنيرغيا"، سيطلق الصاروخ من محطة بايكونور "فوستوشني".