بالفيديو... سفينة تصارع أمواج بحر الشمال

رصدت كاميرات المراقبة المتواجدة في مقدمة إحدى السفن، مقطع فيديو لسفينة وهي تصارع الأمواج بشكل خطير في بحر الشمال.

ويعتبر بحر الشمال من أكثر البحار خطورة، حيث لا يمكن التنبؤ بأحواله الجوية وبخاصة في الشتاء، فقد تهب أحيانًا رياح بسرعة 160كم/الساعة، وعواصف عنيفة، مما يجعل الملاحة خطرة للغاية.