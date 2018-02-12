بالفيديو...عشرات القرويين يتناوبون على جلد مسؤول حكومي

تناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لعشرات القرويين وهم يتناوبون على جلد مسؤول حكومي، ابتز الأهالي مقابل مبالغ من المال في بلدة سولولا في غواتيمالا.