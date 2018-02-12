بالفيديو... هندي يحقق رقما قياسيا في شرب الكاتشب

تعرضت المتسابقة المتزحلقة على الجليد، يورا مينغ، من كوريا الجنوبية لموقف محرج خلال أداء قامت به مع المتسابق الأمريكي ألكسندر غاملين، خلال مشاركتهما بدورة الألعاب الأولمبية في بيونغ تشانغ.