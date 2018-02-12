بالفيديو... هندي يحقق رقما قياسيا في شرب الكاتشب

وذكر الموقع الرسمي لموسوعة الأرقام القياسية غينيس، أن أبادهايا شرب زجاجة كامة من الكاتشب يبلغ وزنها 396 جرما، شربها كاملة عن طريق ماصة، في زمن 25 ثانية و37 جزء من الثانية.
حقق رجل هندي، يدعى داينش أبادهايا، رقمًا قياسيا في شرب صوص الطماطم أو الكاتشب، ليتم تسجيله رسميا في موسوعة الأرقام القياسية "غينيس".
وذكر الموقع الرسمي لموسوعة الأرقام القياسية غينيس، أن أبادهايا شرب زجاجة كامة من الكاتشب يبلغ وزنها 396 جرما، شربها كاملة عن طريق ماصة، في زمن 25 ثانية و37 جزء من الثانية.
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