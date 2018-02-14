بالفيديو...مسافرة تدخل في جهاز الماسح الضوئي مع حقائبها

وقعت حادثة طريفة في إحدى محطات السكك الحديدية في مقاطعة دونغقوان الصينية، حيث دخلت امرأة ضمن جهاز الماسح الضوئي الذي يستخدم لتفتيش حقائب المسافرين وأمتعتهم.

فبحسب صحيفة "سوث تشاينا مورنينج بوست"، أصرّت المسافرة على دخول الجهاز على الرغم من محاولات الأمن لمنعها.

ويظهر الفيديو المرأة وهي تمسك بإحكام أكياسها وهي داخل الجهاز، ليقوم بعده رجال الأمن بتفتيشها حيث لم يعثروا معها على أشياء ممنوعة.