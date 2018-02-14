بالفيديو... سقوط عروس مغربية في حفل زفافها

ويظهر المقطع مجموعة من النساء يحملن "العمارية"، ويرقصن بالعروس، إلا أن توازن إحداهن اختل، مما تسبب في سقوط العروس على امرأة من المدعوين.

سقطت السيدة مغشيا عليها من قوة السقطة، وهرع الموجودون للاطمئنان على العروس والمرأة.