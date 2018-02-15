بالفيديو... لحظة سقوط طفل على قضبان المترو

غافل طفل صغير والدته أثناء تواجدهما في محطة مترو ميلانو، وقفز على قضبان القطار.

وتمكن شاب من إنقاذ الطفل الذي يبلغ من العمر عامين، وقفز من الرصيف ليعيده مرة أخرى إلى بر الأمان.

وكشفت لقطات صورت بدائرة تلفزيونية مغلقة في محطة المترو الإيطالية، الطفل وهو يجري ويترك أمه التي كان يجلس بجوارها، ويقفز على القضبان في مسار القطار.

وبحسب صحيفة "إيه بي سي"، قفز شاب مراهق، اسمه لورينزو بيانازا، على القضبان لإنقاذ الصغير، والتقط لعبة الطفل متوقفا برهة لمراقبة القطار القادم الذي وصل بعد تسعين ثانية، وتم نقل الطفل واسمه محمد إلى المستشفى لإجراء فحوص طبية له، وتبين عدم إصابته بجروح.