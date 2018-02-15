بالفيديو...موقف محرج لرجل يتقدم لفتاة أمام المئات وهي ترفض

التقط أحد المشاهدين في حديقة في المكسيك مقطع فيديو لرجل وهو يطلب يد فتاة، لكنها رفضته في النهاية.

سبوتنيك. ويظهر على مقطع الفيديو كيف يجلس الرجل على ركبة واحدة ويتقدم بطلب يد الفتاة، ويبدأ بإعطائها الزهور والإعلان عن حبه، ثم يقدم لها الخاتم، لكنها تهز برأسها رافضة ثم تهرب.