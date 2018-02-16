رد فعل أمريكي علم بحمل زوجته على متن الطائرة (فيديو)

قررت إحدى مواطنات فلوريدا، روز أودري، إبلاغ زوجها بطريقة غير اعتيادية عن حملها، حيث قام كابتن الطائرة المتجهة من تامبا إلى شيكاغو بإخبار الزوج.

ووفقا للزوجة، فإن زوجها عرف بحملها الأول من تعابير وجهها. حيث أرادت هذه المرة أن تكون مفاجأة جميلة، ولهذا كتبت رسالة لطاقم الطائرة.

وجاء في الرسالة "لدي طلب خاص! لقد عرفت للتو بأنني حامل، وأريد أن أفاجئ زوجي. وآمل أن تعلنوا ذلك قبل إقلاع الطائرة".

وقامت الزوجة بتوثيق رد فعل الزوج، حيث كان ينظر، في البداية، في هاتفه، ولكن بعد سماع اسمه فهم على الفور كل شيء. وقال كابتن الطائرة في مكبر الصوت "يبدو أن ديفيد وأودري روز جلبوا سرا راكبا آخرا إلى متن الطائرة".

وبعد ذلك، ابتسم الزوج وكرر كلمة واحدة "ماذا؟"، وفي النهاية استفسر من زوجته كيف تمكنت من القيام بذلك، وقام الركاب الآخوين بالتصفيق للزوجين.