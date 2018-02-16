شجار جماعي دامي على متن سفينة فاخرة في عرض المحيط الهادي (فيديو)

وقع شجار دامي على متن السفينة "كارنيفال ليغند" الإيطالية، بينما كانت تبحر برحلة سياحية في مياه المحيط الهادئ قبالة السواحل الأسترالية.

اندلع الشجار الذي شارك به العشرات بين سياح ورجال الأمن، بسبب قيام أحدهم بالدعس على طرف فستان فتاة بالخطأ، وقام بالاعتذار، إلا ان اعتذاره تم رفضه، وسرعان ما اندلع الشجار بين أقارب الرجل وأقارب الفتاة.