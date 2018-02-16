فأر يثير الرعب في مركز تجاري (فيديو)

ويظهر الجرذ في الفيديو على سلم كهربائي في المركز التجاري، ما جعل العديد من السيدات والفتيات يصبن بالذعر فور رؤيتهن له، وحاولن أن يتجنبن الاقتراب منه بأية وسيلة كانت.
تجاوز ذلك الفيديو، لجرذ يثير رعب رواد أحد المراكز التجارية في الفلبين، مئة ألف مشاهدة على "يوتيوب".
ويظهر الجرذ في الفيديو على سلم كهربائي في المركز التجاري، ما جعل العديد من السيدات والفتيات يصبن بالذعر فور رؤيتهن له، وحاولن أن يتجنبن الاقتراب منه بأية وسيلة كانت.
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي العربية مقطع فيديو مؤثر لسيدة فلسطينية تلتقي نجلها لأول مرة منذ سنوات طويلة قضاها داخل المعتقلات الإسرائيلية.
تناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لنمر وهو يمشي على الجليد في حديقة الحيوانات في الدنمارك.
وقع شجار دامي على متن السفينة "كارنيفال ليغند" الإيطالية، بينما كانت تبحر برحلة سياحية في مياه المحيط الهادئ قبالة السواحل الأسترالية.
قررت إحدى مواطنات فلوريدا، روز أودري، إبلاغ زوجها بطريقة غير اعتيادية عن حملها، حيث قام كابتن الطائرة المتجهة من تامبا إلى شيكاغو بإخبار الزوج.
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