فأر يثير الرعب في مركز تجاري (فيديو)

تجاوز ذلك الفيديو، لجرذ يثير رعب رواد أحد المراكز التجارية في الفلبين، مئة ألف مشاهدة على "يوتيوب".

ويظهر الجرذ في الفيديو على سلم كهربائي في المركز التجاري، ما جعل العديد من السيدات والفتيات يصبن بالذعر فور رؤيتهن له، وحاولن أن يتجنبن الاقتراب منه بأية وسيلة كانت.